Rikastele ja kuulsatele võib tihtipeale tunduda, et neile on rohkem lubatud kui tavalistele inimestele ning see paneb neid lausa naeruväärselt käituma. Mõned üle maailma tuntud tegelased on aga hotellides ööbides niivõrd veidralt käitunud, et nad on pidanud maksma kahjutasusid ning isegi kohtus käima.