Boontom Chaimoon (55) ja Amnuay Chaimoon (49) sõitsid jõulupüha öösel läbi om kodulinna Tai Maha Sarakhami provintsis. Mees soovis keha kergendamiseks peatuse teha, kuid hoolimata naise pragamisele ei tahtnud ta bensiinijaama otsida vaid otsustas kiirema lahenduse kasuks - tegi tee ääres peatuse, et võsas oma häda kiirelt ära teha, kirjeldab Mirror .

Asi lahendatud, istus ta tagasi autosse ja sõitis edasi. Ta ei kontrollinud, kas abikaasa ikka kaasas on, sest uskus, et naine magab tagaistmel. Paraku ta ei märganud, et ajal mil ta metsas oli, läks ka naine autost välja ja ei jõudnud tagasi enne, kui mees juba ära oli sõitnud ja tema ümber valitses pilkane pimedus.