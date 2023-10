SASi lendudel läks istekoha valimine tasulisemaks

Inimestel on lendamisega seoses ikka eelistusi: mõnele meeldib istuda salongi esimeses otsas, teisele saba lähedal ja kolmandal varuväljapääsude juures. Ajaleht Wall Street Journal on väitnud, et mehed kalduvad eelistama kohta vahekäigu ääres, naistele meeldib aga aknaalune tool. Kuid kõigi nende lisasoovidega arvestamine pole tänapäeval aina sagedamini enam tasuta teenus. Nagu vahendab reisiuudiste veebileht Loyaltylobby, on kindla tooli ettereserveerimine muutunud suuri kahjumeid kandnud SAS lennufirmas tasuliseks isegi kõrgemates teenindusklassides (SAS Plus või SAS Business) reisides.