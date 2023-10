Euroopa Liit on mures: 5 Kariibi mere riiki on müünud 88 000 «kuldset passi»

Euroopa Komisjon teatas hiljutises raportis, et viis Kariibi mere riiki on müünud pea 88 000 «kuldset passi», tõstates sellega julgeolekuriske. EL-i sõnul võimaldavad sellised passid identiteedi varjamist ja võimaldavad organiseeritud kuritegevuse, rahapesu, maksudest kõrvalehoidumise ja korruptsiooni suurenemist, vahendab The Guardian.