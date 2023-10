SINNA JA TAGASI ⟩ Rongide ja lennukite «sõda»

Üks põhjusi, miks lennufirmade äri võib kiratsema hakata, on konkurentide tegevuse, makrokeskkonda mõjutavate kataklüsmide ja ebakompetentsuse kõrval ka poliitika. Euroopas on keskkonnapoliitika eesrindel Prantsusmaa, kus on keelatud lendamine seal, kus alternatiiviks on alla 2,5-tunnine rongisõit. Olengi Prantsusmaal rongidega viimasel kuul mitmel puhul sõitnud ja see on üldiselt väga meeldiv ettevõtmine, kuigi pileti ostmine esimesel katsel õnnestuda ei pruugi: nõudis pool tundi pusimist, kuni taipasin, et tõlkerobot OUIGO suudab kõike broneerimisleheküljele inglise keeles edasi anda, kuid mitte tingimustega nõustumise «linnukest».