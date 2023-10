Joanne Prophet rääkis TikTokki postitatud videos, miks ta pidi pärast lennujaamas toimunud pikka ülekuulamist oma passipildi ära vahetama. Naine tunnistas, et tema passipildi tõttu on ta pidanud enne igat lennureisi turvatöötajatega pikemalt rääkima.

Tihti reisiva naise sõnul on ta pidanud lennujaamades palju vaeva nägema, et turvatöötajatele selgeks teha, et see on tõesti tema dokument, sest pärast suuri iluoperatsioone ei näe naine enam endine välja.