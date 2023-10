Inglismaal Londonis asuvas Heathrow lennujaamas on viienda terminali kõrval Windsori sviit, mida on kasutanud isegi kuninglikud perekonnad, sealhulgas Will ja Kate. Privaatne lennujaama osa on jaotatud kaheksaks eraldi sviidiks, mille eest peab välja käima aga üsna kopsaka summa, sest hind kolmele inimesele on 3 000 naela (umbes 3400 eurot).