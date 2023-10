Isegi maailma parimateks vaatamisväärsusteks peetud turismiobjektidel on kriitikud, kes peavad neid igavateks ja ülehinnatuteks. Mõned turistid väidavad, et Hiina müür on lihtsalt müür ning teised arvavad, et Egiptuses asuvad püramiidid pole piltidelt nähtuga samaväärsed. Reisijatele, kes aga ei soovi pettumust valmistavates kohtades aega veeta, pandi kokku nimekiri maailma kõige halvematest vaatamisväärsustest.