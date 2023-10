Minneapolise St. Pauli rahvusvaheline lennujaama Keeniast saabunud reisijal oli kaasas üsna kummaline pagas. Reisija oli kodumaale saabudes tollipaberites deklareerinud, et tal on kaasas kaelkirjaku väljaheited, millest ta soovib kaelakee teha. Ta selgitas, et tal on selline ehe juba põdra väljaheidetest tehtud.