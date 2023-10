Hiljuti on murelikud inimesed on jaganud videoid, milles väidetakse, et lutikad jooksevad ringi Prantsusmaa pealinna metroo istmetel ja kinodes. Lutikad võivad aga koos turistidega nende riietes või pagasis hõlpsasti koju reisida ning neist on uskumatult raske lahti saada. Niisiis, kuidas saavad turistid nakatumist vältida?