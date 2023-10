Mida sügisvaheajal teha? 5 uut elamust, mille pärast tasub Riiga sõita

Riia Mootorimuuseum on suurim vanasõidukite muuseum Baltimaades, mis on paljudele entusiastidele ammu tuntud paik. Oktoobri keskpaigani on seal väljas aga unikaalsed ajaloolised Porsche mudelid, sealhulgas legendaarne 917/20, mida tuntakse ka roosa sea nime all. Selgub, et Lätis sündinud Anatole Lapine (Anatols Lapiņš) oli see, kes «pani sea lendama» - ta oli Porsche peadisainer peaaegu 20 aastat.