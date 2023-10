PÕGENE KÜLMA EEST ⟩ 6 soovitust Egiptuses reisimiseks

Egiptuse turismil on pikk ajalugu, sest see on olnud üks populaarsemaid sihtkohti turismivaldkonna tekkimise algusest saadik. Ka Balti riikides on Egiptus üks populaarseimaid reisisihtkohti - see on taskukohane riik, kus on alati suvine ilm ja päike paistab 364 päeva aastas. Paljud inimesed pole aga endiselt Egiptuses käinud ja saanud nautida ainulaadset segu iidsetest vaatamisväärsustest, imelistest maastikest, soojast merest ja mugavatest hotellidest. Reisikorraldaja Join UP! on koostanud 6 praktilist näpunäidet esmakordselt Egiptuse külastavatele turistidele.