Lühikese aja jooksul on juba mitmendat korda märgatud Loch Nessi «koletist»

«See oli midagi, mida ma ei osanud seletada ega põhjendada,» rääkis Fiona. «Kui ma 80ndatel ja 90ndatel tööle sõitsin, möödusin Loch Nessist vähemalt kord nädalas. See on pikka aega olnud minu kodupaik, nii et olen selle piirkonnaga väga tuttav. Lisaks käin järve ääres looduses aega veetmas, kõndimas, telkimas — ma tean ümbruskonda hästi.»

«Ma olen väga ratsionaalne ja teaduslik, kuna see on osa minu tööst. See ei olnud allveelaev. Ma ei ole koletisekütt. Ma lihtsalt ei saa aru, mis see veel olla võis,» lisas naine. Kuna Fiona oli märkamise hetkel autoroolis, ei saanud ta nähtut kaamerale jäädvustada.

Viimane nägemus leidis aset 27. augustil, kui üks iirlanna teatas, et nägi vees lainetust, mis oli iseloomulik suurel kiirusel liikuvale olendile. Päev varem ütles teine iirlane, et nägi järves kühmu. Nelja lapse isa Steve Valentine ütles, et märkas 17. augustil «musta kuju» koos küüruga. 15. juunil külastasid Prantsusmaalt Lyonist pärit Etienne Camel ja tema naine Eliane Loch Nessi ja väitsid, et märkasid pikka tumedat kuju, mis liikus mitu minutit otse veepinna all. Teine turist, USA-st pärit Ceci, ütles, et nägi 31. mail samuti mitu minutit midagi salapärast. 5. aprillil oli Paisleyst pärit Francesca McGarvey väitis, et märkas vees küüru. Kõik seitse märkamist registreeriti Loch Nessi koletiste vaatluste ametlikus registris. Selle koostas Nessie ekspert Gary Campbell, kes on seda teinud alates 1996. aastast.