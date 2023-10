Presicce-Acquarica vallas olev väike linnake on tuntud oma ajaloolise arhitektuuri ja sooja kliima poolest ning on vaid mõne minuti kaugusel vapustavatest randadest, muutes selle piirkonna atraktiivseks elukohaks. Vaatamata nendele ahvatlevatele omadustele on Presicce rahvaarv viimastel aastatel siiski vähenenud. Nüüd aga on linn uute elanike meelitamiseks ja kogukonna taaselustamiseks otsustanud värsketele asukatele raha jagada.