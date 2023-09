Esimese asjana läks keskpäeval Eestisse jõudnud paar vanalinna jalutama, kus mööduja küsis neilt, et kuidas nad juba siin on, kui äsja alles teleris rääkisid: meedia on kirjutanud nii nende reisieelsetest mõtetest kui ka piraatide eest põgenemisest.

Selle taustal saatis paari kaasmaalaste skeptilisus. «Kui me olime sõidus, siis siin peeti igasuguseid üritusi ja oli terve hulk skeptikuid, kes ütlesid, et issand jumal, Bavaria plastpaadiga läksid Hoorni neemele! Keegi ei uskunud, et me hakkama saame,» ütles Veiko.