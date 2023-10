Paul Saladino jagas sotsiaalmeedias oma lemmikuid reisitrikke, kuidas lennujaamas vee ja toidu peale raha kulutamist vältida. Sisulooja paljastas, et tal on reisides keeruline piisavalt palju vett tarbida ning lennujaamast veepudeli ostmine on enamasti üsna suur väljaminek.