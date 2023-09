Gary sõnas, et inimeste arvamus, et piloodid on õhusõidukis vaid lennu alustamise ja lõpetamise jaoks, pole tegelikult tõsi. Mees ütles, et paljud reisijad kujutavad ette, et lennuki kokpitis on üks suur punane nupp, mida vajutades aktiveerub autopiloodi funktsioon ning siis juhib lennuk ennast ise ja piloodid ei peagi midagi tegema.