ME TAHAME RAHA TAGASI ⟩ Peeretav koer muutis paari reisi talumatuks

Gill ja Warren Press broneerisid endale pisut paremate istekohtadega lennupiletid, lootes, et veidi kallima hinnaga istmetel on nende pikk reis Pariisist Singapuri mugav ja muretu. Paari unistused said aga kiiresti lõhutud, sest nende kõrvale istunud reisija oli kaasa võtnud enda väikese lemmiklooma, kes tekitas Gillile ja Warrenile palju ebamugavust, kirjutab Travel.nine .

Paar jagas, et koera pidev vali hingamine, ilastamine ja peeretamine oli nende jaoks niivõrd häiriv, et neil ei jäänud midagi muud üle kui lennusaatjatelt uusi istekohti paluda. Gill sõnas, et reisides on ta arvestanud, et ta võib istuda väikeste beebidega reisivate vanemate kõrval, kuid reisijat, kes lennukis koera süles hoiaks, nägi ta esimest korda. Naine lisas, et lennufirmad võiksid reisijaid enne lendu teavitada, kui nad istuvad mõne looma kõrvale.