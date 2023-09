Ahne turvatöötaja pistis Filipiinidel turisti raha põske

Kurioosselt jäi moraalitu turvatöötaja aga vahele tänu turvakaamerale. Videosalvestusest (mida võib vaadata näiteks siit ) on näha, kuidas turisti raha ära näpanud turvanaine selle justkui möödaminnes endale suhu pistab ja rahatähti alla kugistab. Ajakirjanduse teateil püüdis turvatöötaja hiljem väita, et sõi lihtsalt veidike šokolaadi.

Videost on ilmne, et niiöelda šokolaad ei taha kuidagi kurgust alla minna, seda on vaja näpuga kohendada ning ka vett peale lonksata.