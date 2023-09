DIGITIIGRID ⟩ Soomlased saavad digitaalse reisitunnistusega Suurbritanniasse

Põhjanaabrid soomlased on alustanud digitaalse reisidokumendi ehk DTC testimist Helsingi ja Suurbritannia vahelistel Finnairi lendudel, teatab reisiuudiste veebileht Matkaviikko. Praktikas tähendab see seda, et need Soome kodanikud, kes endale nutiseadmesse tõmmanud spetsiaalse FIN DTC Pilot äpi, saavad lennata Finnairi lendudega Londonisse, Manchesteri või Edinburghi vaid digitaalse reisidokumendi alusel ja Vantaa lennujaamas eraldi väravast piiri ületades. Soome piirivalve kodulehelt selgub, et enne reisi tuleb politseis koos pärispassiga end registreerimas käia ning 36 kuni 4 tundi enne lendu sellest äpi kaudu ka piirivalvele teada anda. Lisaks soovitatakse inimestel reisile ikkagi kaasa võtta ka paberist pass.