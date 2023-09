Kui meid poleks, oleks tol hommikul Helsingist Savonlinna viivas Nyxairi lennukis reisijaid vaid üks. Miskipärast olen kindel, et selles päevinäinud Saabis toimetav eestlasest stjuuard oleks sellegipoolest lugenud sama rahuliku moega kõigis ettenähtud keeltes ka ainsale kliendile, kuid tänu Soome ja Eesti ajakirjanikke Savo maakonna idaosasse viivale pressireisile on kundesid siiski tervelt kümmekond.

Veidi vähem kui tunnise mootoripõrina järel laskume läbi hallide pilvede taas maa poole – või oleks ehk õigem öelda, et vee poole? Vett on Ida-Soomes ju ohtralt. On suuri järvi, kus elutseb väike mageveehüljes norppa, ja väiksemaid vooluteid, mis tükeldavad metsaga kaetud kaljumassiivid unikaalseks saarestikuks. Loodusele sekundeerivad inimese loodud sügavad kanalid, millest viivad üle kõrged, laevu alt läbi laskvad sillad – nii sügavalt tumesinised ja joonlauana sirged kanalid, et vaadatagi on miskipärast kõhe.