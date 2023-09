ÜLEVAADE ⟩ Millised sündmused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Loodus

Sügis annab endast märku, on olnud juba esimesed jahedamad ööd ning kaselehed on kolletumas. See aga ei takista looduses matkamist! Tule Taevaskoja avastusretkele e-fat ratastel , jalgsi üle ja ümber Püüsaare raba või päikesetõusu seenejahile Kõrvemaale , mille käigus saab ka rabas supelda ja seenegurmeed nautida.

Muusika

Pärnu kontserdimaja hooaja avakontsert kannab nime Mahleri teine . Alexela Kontserdimajas toimub laupäeval midagi erakordset – «Midnight Sun» kontserdil esineb Baltic Sea Philharmonic orkester ning muusikud esitavad kogu kava püstijalu ja mälu järgi. Ka pühapäeval on mõtet minna Alexela Kontserdimajja – The Amy Winehouse Band (UK) toob lavale Amy unustamatu muusika ning parimad hitid.

Sport

Muu

Hiiumaal on üritus Vananaistesuvi – toimumas on mitmeid toredaid üritusi: nii väikseid kontserte, kui öiseid armastus-retki, vahvaid õhtusööke ja kohtumisi. Nalja ja naljatlemist on põimitud kõikjale. Samal ajal on Hiiumaal tulemas ka saunapäev.