34-aastaselt asus Torbjørn Pedersen katsumusterohkele teekonnale, et reisida igasse maailma riiki. Nüüd, kümme aastat hiljem on mees retke edukalt läbinud ning jagab muljeid ümbermaailmareisist.

Torbjørn Pedersen on alati unistanud kuulsaks seiklejaks saamisest. Ta veetis oma lapsepõlve metsas onne ehitades, kujutades ette, et on Indiana Jones. Isegi täiskasvanuna ei kadunud mehe seiklusjanu, kuid ta tundis survet loobuda enda lapselikest unistustest. Taanist pärit Pedersen asus tööle laevanduse valdkonnas, ostis korteri ja astus tõsisemasse suhtesse, loobudes vaikimisi enda suurest unistusest seiklejaks saada.