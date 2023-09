EKSPERT SELGITAB ⟩ 10 asja, mida välismaal autot rentides teadma pead

3. Kaalu, kas kogu reisiseltskond mahub valitud sõidukisse mugavalt istuma. Keskmise sõiduauto tagaistmele ei mahu reeglina ära kolm lasteistet. Ehk kui koos reisivad kolm last ja kaks täiskasvanut, peab üks täiskasvanu istuma kahe lapseistme vahele surutuna taga keskel. Jällegi peaks niisiis olema kindel, et auto suurus vastab tegelikele vajadustele.

4. Jäädvusta rendisõiduki kahjustused enne teekonna algust. Enne sõidu alustamist tuleks auto nii seest kui väljast üle kontrollida ning vajadusel teha pildid ja/või videod kahjustustest, mis sõidukil juba on. See lihtsustab hilisemate vaidluste lahendamist ja aitab vältida alusetute kahjunõuete esitamist.

5. Prantsusmaa linnatänavad on kitsad ja autosid on palju. Rendisõiduk võiks seega olla tegelikele vajadustele vastav – suur sõiduk võib tekitada ebamugavusi nii liiklemisel kui parkimisel, eriti vähese sõidukogemusega juhtidele.

6. Isiklikke asju ei tohiks jätta autosse. Turistide autod pakuvad varastele huvi ja isegi juhul, kui asjad on pagasiruumis, võidakse lüüa aken katki, et näha, kas seal midagi on. Soovitame selle vältimiseks auto nähtavalt tühjaks jätta (näiteks pagasikate pealt ära tõmmata).

7. Rendiautod pole mõeldud offroadi sõitmiseks. Sõiduteelt loodusesse põikamine võib tunduda ahvatlev, kuid autojuht peab hindama ka sõiduki maastikuvõimekust, metsatee seisukorda ja ilma (vihm!). Kinni jäämine võib lõpetada reisi väga hapult ja väga kallilt.

8. Talvine reis nõuab lisatähelepanu. Talvel on suusatama minemiseks vaja lumekette ja/või talverehve. Tee enne reisi kindlaks, mis on autol all, mis on tasuta kaasas ja mida tuleb raha eest juurde võtta. Mõnes suusakuurortis ei lasta ilma kettideta isegi üles mäkke sõita.

9. Prantslased armastavad streikida. Prantsusmaal on palju streike, mis võivad tähendada ka teede blokeerimist ja takistusi tankimiskoha leidmisel. Uuri enne reisi kohalikke olusid ja arvesta ootamatustega, et mitte hilineda auto tagastamisega ega maksta lisatasu tühja paagiga tagastatud sõiduki eest.