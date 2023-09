Kroonitud muumiakuningas külastas Tallinna

«Jessuke, Zahi Hawass on üks mu iidoleid! Sul vedas ikka hullupööra, et sa temaga kohtuda said,» hüüatas tuttav daam, kui kuulis, et vestlesin hommikul Tallinna kesklinnas ilmselt kuulsaima elusoleva Egiptuse hauauurijaga maailmas. Ja just niisama lihtsalt see juhtuski: hingeldades saabuv ajakirjanik – ise üsna rõõmus, et tal õnnestus jõuda kohale täpselt minutipealt – tõttas hotelli Radisson Collection kullakarvalisse fuajeesse, kus erinevatest aukandjatest koosneva saatjaskonnaga dr. Hawass peagi oma terava pistrikupilgu talle pööras ja uuris, et kas kodutöö on ikka hästi tehtud ja Hawassist tehtud Netflixi-film «Unknown: The Lost Pyramid» film läbi vaadatud. «Häbi sul olgu!» põrutas dr. Hawass pahaselt, kui ajakirjanik nüüd kimbatuses tunnistas, et tal polegi Netflixi. Õnneks ei kestnud juhtiva egüptoloogi – ja kahel korral Egiptuse antiigiafääride ministrina riiki teeninu -- nördimus kolme sekunditki ja juba – et ajakirjaniku «elu kergeks teha» -- hakkas ta loetlema väljakaevamisi, mis juba tehtud ja veel plaanis on. «Nagu sa tead, leidsin ma uksed suures Khufu püramiidis, kaks ust lõunašahtis ja ühe põhjašahtis,» tulistas dr. Hawass oivalises inglise keeles, mis sobib kokku ka University of Pennsylvania´sse loogelnud haridusteega. «Oktoobrikuus hakkame me uurima, mis on nende uste taga! Me leidsime ka koridori, mis on püramiidi peasissekäigu taga. – ma usun, et tõeline Khufu hauakamber on seal. Me võime sisestada koridori kaamera ja vaadata, kuhu see viib.»