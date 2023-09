HEA TEADA ⟩ Nende levinud vigade tõttu võivad reisijad oma lennust maha jääda

Leidub mitmeid viise, kuidas reisijad saavad turvaväravatesse jõudes ennast paremini ette valmistada ja tarbetuid viivitusi ära hoida. Üks nippidest on panna kõik väiksemad esemed käsipagasisse, et need koos kotiga turvaväravas olevast skannerist korraga läbi läheksidm kirjutab The Sun.

Väljaanne USA Today kirjutab, et väiksemad esemed, sealhulgas võtmed, telefon ja pardakaardid, võivad tekitada suuri probleeme, kui neid ei hoita turvalises kohas. Ekspertide sõnul on ette tulnud juhtumeid, kus lahtiselt konveierilindile asetatud esemed on sinna kinni jäänud ning lindid on peatatud. See aga põhjustab suuri viivitusi kõigile, kes järjekorras ootavad, takistades neil õigel ajal oma lennule jõudmist.

Selgub, et on ka teisi rumalaid vigu, mille tõttu muudavad inimesed oma viibimise lennujaamas keerulisemaks, kui see peaks olema. Suur viga mida mitmed reisijad tihti teevad on see, et nad ei kasuta pardakaartidel oma pärisnimesid. Mõned inimesed arvavad, et nad võivad oma piletil kasutada hüüdnime või täisnime lühendatud versiooni, mida nad oma igapäevases elus kasutavad.

Kui aga pardakaardil olev nimi ei ühti passis olevaga, siis põhjustab see suure tõenäosusega probleeme. USA Today jagab, et kui passis olev nimi pole sama mis pardakaardil, siis kulub tihti palju aega sellele, et välja selgitada, kas pardakaart on tõesti inimese oma.