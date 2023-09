ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Festivalid ja laadad

Sügisannid on valmis ning ootavad suhu pistmist või purki panemast. Mine külasta mõnda laata, et oma varusid täiendada. Pärnus tuleb taimelaat, Jänedal sügislaat, Saaremaal EHTNE turupäev ning Lüganusel maarahva laat. Võrtjärvel saab osa angerjafestivalist, Kuressaares ootab näljaseid tänavapiknik ja toidufestival. Karksi-Nuia on omakorda meefestivali päralt. Kui kõht täis, mine käi läbi ürituselt Station Narva või Tallinna kirjandustänava festival.

Muusika

Sel nädalavahetusel toimub Vanemuise sümfooniaorkestri ja Vanemuise kontserdimaja hooaja avakontsert. Endiselt kestavad Pärdi päevad (kontserdid üle Eesti) ning pühapäeval saab alguse nädal aega kestev Pärnu rahvusvaheline ooperimuusika festival PromFest.

Loodus

Imeline september võõrustab meid veel soojade temperatuuride ja päikeseliste ilmadega. Metsades on toimunud seente plahvatused ja hommikud on üha enam udused.

Saabub rabamatkade tipphooaeg ja jõhvikate korilusaeg. Mis mari see jõhvikas on ja miks ta hea on, saab lugeda pikemalt siit.

Kes aga soovib lisaks rabamatkale veel miskit põnevat ette võtta, siis võiks minna sügisvärvilisele kanuumatkale Ahja jõele, parvematkale Võhandule, seenenäitusele, Piritale süstamatkale või siis Astangu matkale «Maa all ja klindi peal».

Sport

Tallinn täitub sel nädalavahetusel sportijatega – toimub Tallinna maraton, mille raames saab osa võtta ka lühematest distantsidest joostes või kõndides. Jalkafännidel on aga võimalus osta Eesti jalgpallikoondise EM-valikmängude piletipakett.

Muuseum, näitus

ERMis toimub perepäev «Meie kaitsevõrgustik». Reedel ja laupäeval avab Kesk-Eesti 12 muuseumit ja turismiatraktsiooni erakorraliselt kahel järjestikusel päeval oma uksed vaid 5-eurose käepaela lunastuse eest. Põhjust on sõita Imaverre, Järva-Jaani, Päinurme, Tammsaarde, Aravetele, Jalgsemale, Müüslerisse, Esnasse ja Koerusse. Üritus kannab nime Kesk-Eesti Muuseumitee.

Niguliste muuseumis ootab külastajaid Näitus «Michel Sittow Põhjas? Altariretaablid kahekõnes». Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis näeb näitust «Uneversum, Unede torn» ning Fotografiskas on vaatamiseks fotonäitus Miles Aldridge «Neitsi Maarja. Supermarketid. Popkorn. Fotod aastatest 1999–2020». Kuni pühapäevani saab veel külastada Tallinna linnahalli.

Muu

Haapsalus toimub nädalavahetusel Vintage Weekend. Nostalgiapäevadest välja kasvanud üritus teeb kummarduse kõigele, mis on 20. sajandil olnud stiilne ja väärtustatud vana. Üritusele oodatakse kostümeeritud inimesi.