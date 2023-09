TURISTILÕKS ⟩ Eestlastele tuttav reegel jahmatab Itaaliasse reisivaid inimesi

Alaya ütles, et valideerimata pileti eest võib saada 40-eurose trahvi ning tihti satuvad sellisesse olukorda just asjatundmatud turistid. Ta selgitas, et enne ühistransporti minekut tuleks alati üles otsida kollased valideerimismasinad. Seejärel tuleks pilet sisestada masina pilusse, kuni kõlab tembeldav heli, kirjutab The Sun .

Naine sõnas, et ta nägi reisil mitu korda, kuidas inimesed enda teadmatuse tõttu keerulisse olukorda sattusid. «Milanost Varennasse suunduvas rongis pidid kaks paari meie kõrval maksma suure trahvi, sest neil polnud aimugi, et nad ei peaks oma pileteid valideerima,» sõnas naine. Ta ütles, et nägi ka Roomas mitmeid inimesi, kes lausa bussilt maha tõsteti ning seejärel trahvi maksma pidid.

TikTokis jagatud video oli aga paljudele jahmatav ning mitmed inimesed arvasid, et sellised reeglid on mõeldud turistide petmiseks. Üks kommenteerija arvas, et see on turistidele mõeldud lõks ning on veider, et pärast pileti ostmist ei ole see koheselt kehtiv.