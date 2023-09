OHTLIK ⟩ Seda silti ei tohiks kunagi oma hotellitoa uksele jätta

Kuigi võiks arvata, et on kasulik hotelli töötajatele oma ruumi seisukorrast vaid lihtsa sildiga teada anda, võib see teistele inimestele edastada täiesti vale sõnumi. Inimesed, kes sellist märgistust hotellis viibimise ajal sageli kasutavad, võivad endale seeläbi hoopis võõraste möödujate soovimatut tähelepanu püüda, kirjutab Express.

Reisieksperdid on hoiatanud, et ukselingi külge jäetud kiri «palun koristada» on tihti heaks märgiks potentsiaalsetele varastele. See näitab, et toas pole hetkel ühtegi inimest ning kui varas on piisavalt kiire, saab ta kergesti tuppa siseneda ning ruumis olevaid esemeid ilma probleemita kaasa võtta.