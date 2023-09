Pettunud naine lahkus kiirelt oma unistuste reisilt: «Ma ei tundnud end turvaliselt»

TikTokki populaarseid videoid postitav naine sõnas, et pealetükkivad kelmid muutsid tema reisi väga ebameeldivaks ning ta tundis, et ta ei saa kedagi usaldada. Grace'i sõnul on Egiptuse populaarsetes turismipiirkondades palju inimesi, kes üritavad külastajatelt sularaha välja petta, kirjutab Mirror.

«Tundsin end Egiptust külastades väga ebamugavalt. Pettused on seal suur probleem ja ma ei teadnudki, kui tõsine see tegelikult on. Kõikjal, kuhu me läksime, taheti, et me kohalikele maksaksime. Kui ma olen täiesti aus, siis ma ei tundnud end turvaliselt,» ütles Grace.

Naine jagas ka näpunäiteid, kuidas Egiptusesse reisivad inimesed ennast kelmide eest kaitsta saaksid. Ta soovitas vältida kohalikke inimesi, kes pealtnäha vaid heast tahtest tahavad turistidest pilti teha, neile midagi kinkida või neile teed näidata. Grace sõnas, et sellistele heategudele järgneb tavaliselt rahanõudmine.

Hädas turist tunnistas, et ta ei tundnud end turvaliselt isegi siis, kui ta liikus koos giidiga, sest tema teejuhil oli piirkonnas palju sõpru, kes lisaks tuurile pakkusid turistidele põnevaid tegevusi, mille eest oleks pidanud palju raha välja käima.

Ta soovitas näha palju vaeva, et leida hea giid, kes aitaks suurte turismiobjektide ümber liikuvate petturite keskel orienteeruda. «Hea giid oskab teha vahet, millised inimesed üritavad turiste petta ja kes on tegelikult heatahtlikud inimesed,» lisas reisija.

Grace rääkis, et lisaks petturitele, tekitasid temas ebamugavust ka kohalike meeste pilgud. Reisija sõnul on naistel Egiptuses keeruline reisida ning kõik naised peavad arvestama, et nad saavad riigis soovimatut tähelepanu.