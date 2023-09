Reisi ajal ei soovi keegi oma pagasit kaotada ning selle vältimiseks on reisijad leidnud häid ja nutikaid viise, kuidas oma kohver ka pärast kadumist kindlasti tagasi saada. Üks lennusaatja on aga hoiatanud, et kuigi odavad nipid, nagu näiteks pagasi külge pandavad sildid, on väga kasulikud, võivad need ka reisijale palju kahju teha.