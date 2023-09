Läbi Helsingi lendajail on nüüd põhjust pagasi pärast muretseda

Soome ajaleht Iltasanomat on Vantaa lennujaamas valitseva olukorra kirjeldamiseks kasutanud jõulist väljendit «pagasikaos». Lennujaama läbib kuni 10. septembrini tavalisest rohkem reisijaid ning neil, kes oma reisi Vantaa lennujaamast alustavad, palutakse võimalike järjekordadega arvestada eeskätt hommikul või õhtul välja lennates.

Finnairi pressiesindaja Päivyt Tallqvist põhjendas pagasikäitlemisega seotud probleeme äärmiselt ränkade vihmasadudega lõppenud nädalal ning ka Soomes toimunud Ironmaniga seoses transportimist vajanud eripagasi suurte mahtudega. Lisaks on olnud probleeme Finavia pagasikäitlejate poolt kasutatava tehnikaga.

Tallqvist möönis, et see võib omada mõju pagasi kohalejõudmisele nii Helsingis ümberistuvate kui ka point-to-point lendajate jaoks, avaldades samas lootust, et hilinev pagas toimetatakse reisijateni nii kähku kui võimalik.