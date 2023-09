SINNA JA TAGASI ⟩ Purjede all

Oli kaunis suveõhtu, kui iduvaldkonna säravaimaid esindajad – võiksin vanduda, et ühel jahil läks merele iduettevõtjavõtja, kes kandis seljas värvilt ja teks­tuurilt pärsia vaipa meenutavat pikka mantlit – oma kõikuvais alustes tuult püüdma asusid. Mõistagi kanti päästeveste – tsiteerides kapten Riisalot, on meri «halastamatu, uskumatult halastamatu, isegi 20-kraadises vees on alajahtumiseni vaid loetud tunnid». Selleks, et õigel ajal pääsetud saada, on vaja aga kõigepealt kuidagi vee peal püsida.