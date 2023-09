Pea pooled Tallinki laevad ei sõida Läänemerd

Laevafirma Holland Norway Lines BV, mis sai enda kätte Romantika, on veebilehe kohaselt makseraskustes. Laevakompanii on peatanud piletitemüügi ning teatab oma kodulehel, et MS Romantika praegu ei seila ning tegeletakse kiire lahenduse otsimisega, et merereise jätkata. Reisijatega lubatakse ühendust võtta e-maili kaudu. Veebilehel kohaselt on laev praegu Emdeni linnakeses ja tagasi Norrasse (Kristiansandi) ei sõida. Reisijatele avaldatakse kahetsust ja loodetakse, et neil on olemas reisikindlustus.