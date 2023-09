PÕNEV VÕIMALUS ⟩ Laupäeval saab Balti Jaamas tutvuda Tai toitude ja kultuuriga

Festivali korraldajad on Eestis elavad tailased, kelle kogukond on küll üsna väike, kuid kes tahavad väga oma kultuuri ja toitu eestlastele tutvustada. Tai köök on väga tugevalt riigi kultuuriga seotud ja seetõttu näeb festivalil lisaks põnevatele toitudele ka Tai rahvatantsu ja poksimist. Mitmekesist sündmust saadab ka Tai muusika.