MÄRK HÄDAOHUST ⟩ Neid salakoode ei taha ükski reisija lennukis kuulda

Daily Telegraphi andmetel on lennuki personalil erinevad salakoodid, et omavahel hädaolukorrast rääkida reisijaid paanikasse ajamata, kirjutab LADBible.

Peaaegu kõik reisijad teavad sõna «mayday», mis tähendab, et lennukit ähvardab otsene oht, kuid kindlasti ei tahaks keegi kuulda ka koodi «pan-pan», mis tähendab, et lennukis on midagi katki läinud.

Mõned koodid on aga sõnade asemel hoopis numbrid ja ühte neist koodidest ei taha ükski reisija kunagi kuulda. Selleks salakoodiks on «7500» ning see saadetakse välja siis, kui lennuk on kaaperdamisel või kaaperdamise ohus.

Lennukis, mida kaaperdatakse, on suur tõenäosus, et reisijad saavad sellest teada enne, kui nad kuulevad koodi mainimist, kuid teadaande eesmärk on hoiatada teisi lennukeid ohuolukorrast.