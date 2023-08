Kasutad sõidujagamisteenust? Nii saad kindlustada, et jõuad turvaliselt enda soovitud sihtkohta

Kui istud autosse, teavita sellest oma lähedasi

Nii sinul kui ka su lähedastel on rahulikum olla, kui nad teavad, kus sa parasjagu asud, seega on hea mõte enda plaanist sõidujagamisteenust kasutada aegsasti teada anda. Samuti on väga teretulnud, kui annad neile märku, kui oled turvaliselt koju jõudnud. See võib paista iseenesestmõistetavana, kuid mitte igaüks ei ole ohutult koju jõudmist enda jaoks läbi mõelnud.

Ava autosse istudes Maps rakendus

Eestis sõites piisab vaid aknast välja vaatamisest, kuid suurlinnas tasub märkida sihtkohaks enda hotell ja jälgida pidevalt, kas autojuht sõidab õiges suunas. Kui hotell asub kõrvalises tänavas, on turvalisem paluda juhil peatuda mõnel lähedalasuval suuremal tänaval või mõne restorani ees, et välistada tõenäosus, et autojuht su ööbimispaigast teada saab. Parem karta, kui kahetseda.

Vaata enne autosse istumist autojuhile antud hinnanguid