UURING ⟩ Põhjus, miks aina enam noori Eestist lahkub

Uuringust selgub, et noorte tagasipöördumine on tihedalt seotud väljarändemotiividega. Näiteks majanduslikel või perekondlikel põhjustel lahkuvad noored ei seo tõenäoliselt oma tulevikku Eestiga, aga neil, kes lahkuvad hariduse, erialase arengu või reisimise eesmärgil, on suurem tõenäosus koju naasta. Uuring näitas ka, et vene keelt kõnelev kogukond pöördub Eestisse tagasi väiksema tõenäosusega kui eestikeelne.