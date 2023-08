Teeme selgeks: kas deebetkaardiga saab hotelli broneerida või autot rentida?

On teada, et deebet- ja krediitkaardi üks peamisi erinevusi seisneb krediidilimiidis – see on summa, mida saab krediitkaardiga kulutada ilma seda tegelikult omamata. Üldjuhul on pankade poolt väljastatud deebetkaardid krediitkaardi funktsionaalsusega, seega saab sellega maksta samades kohtades, kus krediitkaardigagi. Deebetkaardi puhul kasutad lihtsalt enda vabu vahendeid ja krediitkaardi puhul panga raha – seetõttu kasutatakse krediitkaarti enamasti suuremateks või ootamatuteks ostudeks, mille tagasimaksmisel on vaja paindlikkust.

Erinevused ilmnevad reisides

LHV jaepanganduse juhi Annika Goroško sõnul pole tänapäeval enam suurt erinevust, kas tasuda internetiostude eest deebet- või krediitkaardiga. «Ainus vahe on krediidilimiit, aga peale selle saab deebetkaardiga üldjuhul teha kõike, mida ka krediitkaardiga. Seega saab seda kasutada näiteks internetis ostlemiseks või hotelli broneerimiseks, auto rentimiseks ning muudeks tegevusteks, mille jaoks oli kunagi kindlasti vaja eraldi krediitkaarti. Nii krediit- kui ka deebetkaardile kohaldub turvaliste internetiostude kaitse ning osade pangakaartidega kaasneb ka ostukindlustus, seega tasub suuremate ostude tasumisel valida just see kaart, millega tehtavad ostud on kindlustatud,» ütles Goroško.