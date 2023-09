Briti reisibüroode liidu pressiesindaja Sean Tipton selgitas, miks õhkutõusmise hilinemisel pole inimeste lennukist välja laskmine nii lihtne, kui see kõlab. Ta jagas, et kui lennuga on probleeme ja see algselt hilineb, ootab lennuk sobivat hetke, et õhku tõusta ja sihtkohta suunduda.