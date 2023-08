KONTROLLI ÜLE ⟩ Selle väikese vea tõttu ei pruugi pagas õigele lennukile jõuda

Mitte keegi ei soovi puhkusele jõudes avastada, et nende pagas, koos kõikide oluliste esemetega, on kaduma läinud. Ühe lennujaama personaliliikme sõnul on aga võimalik kohvri kadumist ennetada. Mees jagas, et jälgida tuleks üht väikest detaili, sest selle eemaldamine võib reisijale väga kasulik olla, kirjutab LADBible .

Kanadas asuva Ontario lennujaama ametliku TikToki konto postituses selgitas üks pagasikäitleja olukorda, mis põhjustab tihti pagasiga suure segaduse. Ta rääkis, et kui reisija on lennanud näiteks American Airlines lennufirmaga ja kuu aega hiljem lendab mõne muu firma lennukiga, on võimalus, et kohvrile on jäänud eelmise lennu kleebis. Kui arvuti peaks kogemata skaneerima vale kleebise, võib pagas jõuda hoopis teise kohta või üldse lennujaama maha jääda.