Rooma populaarse vaatamisväärsuse on üle võtnud rotid

Tähelepanuväärne Colosseum on üks Itaalia enimkülastatud vaatamisväärsusi, kuid sel suvel on sinna saabunud ka mõned kutsumata külalised. Rooma linnavõimud on teatanud, et võtavad ette erakorralisi meetmeid, et võidelda tohutu rottide leviku vastu. Turistid on postitanud sotsiaalmeediasse ka videoid, kus on näha rotte maailma suurima allesjäänud amfiteatri ümbruses jooksmas.

Linna prügiveo juht Sabrina Alfonsi ütles, et nädalavahetusel toimus ka erakorraline sekkumine, et rottide leviku vastu kiiresti võidelda. Tööliste ülesandeks oli püüniste paigaldamine ja prügi koristamine. Arvatakse, et hiljutised kuumalained on probleemile kõvasti kaasa aidanud, kuna turistid on Colosseumi lähedusse jätnud palju veepudeleid, kirjutab Express.

Alfonsi ütles, et linna rotiprobleem on nüüd kontrolli all, kuid lisas, et töö jätkub lähinädalatel nendes linna piirkondades, kus rotid tavaliselt kõige meelsamini elavad.