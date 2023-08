TUBA TÜHJAKS ⟩ Paar võttis hotellitoast kaasa ootamatuid esemeid

Natalie sõnas, et kelmid tegid broneeringu veebisaidi Booking.com kaudu ja esmalt jätsid nad naisele väga hea mulje. Ta märkis, et nad saabusid hotelli vaid väikeste kottidega, kuid kui paar hotellist lahkus, oli mehel kaasas suur kott ning enne lahkumist käis ta veel kaks korda toast midagi toomas.

Hotelli omanik on pärast paari lahkumist väitnud, et nad varastasid oma toast peaaegu kõik, sealhulgas luksuslikud rätikud, lambi, elektriventilaatori, veekeetja, pikendusjuhtme ja digitaalse kella.

Naine jagas, et ta ei saanud ruumi järgmisel päeval lubada broneerida, sest see oli nii tühi. «Ma ei saanud kõiki ruumist varastatud asju kohe välja vahetada ja toa tühjana seismajätmine läks mulle maksma 80 naela (93 eurot). Inimesed ei mõtle sellistele asjadele – see hind on lisaks sellele, mida pean nüüd kulutama, et ka varastatud asjad välja vahetada. Ma olen tõesti suures kahjumis,» tunnistab hotelli omanik.