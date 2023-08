Täna ja homme näeb Sakus ainulaadseid kontserte

Saku mõisapark muundub kaheks päevaks tõeliselt kauniks festivalipaigaks. Ala on piisavalt suur, samas hubane. Muusikat saab kvaliteetse heliga nautida lava ees, kott-toolides või Saku restoran-rekka teisel korrusel. Publiku jaoks on olemas ka katus, et miski fantastilist festivalielamust ei rikuks.