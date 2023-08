REISIEKSPERT HOIATAB ⟩ Seda kasulikku kodumasinat ei tohiks kunagi hotellis kasutada

TikTokki videoid postitav Safara jagab inimestele nõuandeid, kuidas hotellides mugavalt ja turvaliselt ööbida ning räägib oma klippides tihti ka vigadest, mida inimesed puhkusele minnes teevad. Ühes sellises videos tunnistas naine, et kuigi see on väga mugav, ei tohiks hotellitoas olevat triikrauda kunagi kasutada. Veelgi enam hoiatab naine neid, kes soovivad endale väga olulisi riideid triikida, kirjutab The Sun.

Ta selgitas, et koristajad ei puhasta triikraudu iga kord, kui nad tube koristavad ning vahel kasutavad inimesed neid triikraudu erinevate veidrate tegevuste jaoks. Naine jagas, et hiljuti on populaarseks saanud trikk, kus inimesed üritavad hotellitoas oleva triikraua peal toitu valmistada ja küpsetada selle peal näiteks pitsat.

Sel viisil toidu valmistamine võib aga triikrauda rikkuda ja selle ära määrida, mis võib järgmisele hotellitoas ööbijale halva üllatuse valmistada. Selle asemel soovitas Safara riided vannituppa riputada ja kuuma duši all käies neid aurutada. Kui triikrauda on vaja siiski kasutada, tasuks seda enne riidele asetamist märja rätiku peal testida.