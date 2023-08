HEA TEADA ⟩ See sõbralik tegevus lennukis ajab stjuardessid marru

Stjuardessina töötav Melissa rääkis oma blogis, et temalt on palju küsitud, kas ta on kunagi mõne reisijaga suhtes olnud. Naine avaldas, et ühe tulevase kaaslasega kohtus ta tõepoolest lennukis ning lisaks sellele on tal terve kollektsioon visiitkaarte lennukis kohatud austajatelt. «Ma tean nii palju stjuardesse, kes on oma partnereid just tööpostil kohanud,» sõnas Melissa, ent naine rõhutas, et klassikaline flirtimine ei tule lennukis kõne allagi.