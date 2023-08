STJUARDESS PALJASTAB ⟩ Põhjus, miks on hea viimasel hetkel lennujaama jõuda

Selle asemel, et viis tundi enne lennuki õhkutõusu lennujaama jõuda ja paaniliselt ajavaruga arvestada, võib vahel põnevuse otsimiseks ka lennujaama pisut hiljem kohale minna. Endine Emiratesi salongipersonali liige Kamila Jakubjakova mõistab kõike reisimisega seonduvat üsna hästi ning teab, et lennujaama hilinemine võib mõnele reisijale imelikul kombel hoopis paremad tingimused anda.

Jakubjakova avaldas The Sunile antud intervjuus, et alati ei pea varakult pikkades järjekordades seisma, sest viimasel hetkel lennujaama jõudes on võimalus, et pisut hilinenud lendajale pakutakse paremaid istekohti. Ta selgitas, et mõnikord müüvad lennufirmad meelega lennule liiga palju pileteid, sest nad ei usu, et kõik inimesed päriselt kohale tulevad.