SUUR ÜLLATUS ⟩ Reisija nägi turistiklassis lendamas üht maailma kuulsaimat lauljat

TikTokki postitatud videos jagas üks šokeeritud fänn, et ühel täiesti tavalisel lennureisil oli koos temaga ka ülipopulaarne lauljanna Billie Eilish. Klipis on näha, kuidas 21-aastane Eilish tagasihoidlikult, nokamütsi ja kapuutsi kandes lennuki esiosas akna kõrval oleval istmel istus, kirjutab Honey.

Üllatunud reisija kirjutas video juurde, et ta ei suuda uskuda, et ta niivõrd suurt staari oma silmaga lennukis nägi ning lisas ka jäädvustuse sellest, kui lauljanna lennukisse saabus.

Videot näinud inimesed sattusid Eilishi tagasihoidlikkusest vaimustusse ja arvasid, et lauljanna väärib kõvasti kiitust, et ta eralennukiga lendamise asemel palju keskkonnasõbralikuma valiku tegi. Mõned targad fännid lisasid, et Eilish suhtub väga tõsiselt keskkonnaprobleemidesse ja kuigi maailmakuulsal staaril on piisavalt raha, et täiesti enda lennukiga lennata, on ta avalikult öelnud, et ta ei taha keskkonda saastavate tegurite tõttu niimoodi reisida.

2019. aastal rääkis lauljanna Howard Sterni jutusaates, et kuigi ta sooviks tulevikus ka eralennukiga lennata, ootab ta aega, mil lennukitega reisimine rohelisemaks muudetakse. «Ma arvan, et lennukid mõjutavad maailma väga hirmsal viisil, kuid probleem on selles, et oma töö tõttu ma lihtsalt pean lendama,» lisas ta.