Sloveenia – matkasellide paradiis trühvlite ja purskkaevust joodava allikaveega

Jätkusuutlik turism ja selle maksustamine

Selleks otstarbeks on Turismiamet riiklikul tasandil välja töötanud Sloveenia turismi rohelise kava (inglise keeles Green Scheme of Slovenian Tourism), mis on rahvusvaheliselt tunnustatud ja mitme auhinna pälvinud säästva turismi arendamise tööriist ja sertifitseerimisprogramm. Selle algatusega on liitunud üle 280 kohaliku liikme -jätkusuutlikkusele orienteeritud sihtkohad, majutusteenuse pakkujad, looduspargid, turismibürood ja vaatamisväärsused. SLOVENIA GREEN katusbrändi all on tööriista ülesandeks suunata külastajaid kõige rohelisemate võõrustajate ja telkimiskohtadeni, samal ajal ärgitades teenusepakkujaid suurendama oma jätkusuutlikkuse püüdlusi ja aidates neil turundada roheturismi ühtse kaubamärgi all.