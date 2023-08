TOHOH ⟩ Miks Itaalia oma kodanike eine Albaanias kinni maksab?

Albaania ajakirjanduses on pälvinud suurt tähelepanu ühele söögikohale külma arve teinud Itaalia turistide juhtum. Berati linnakeses asuva Gera restorani omanik on Albanian Daily News väljaande andmeil öelnud, et see on tema jaoks esimene kord maksmata lahkuvate klientidega kokku puutuda. Liiatigi olla itaallased enne trepist allatõttamist veel sööke kiita jõudnud.